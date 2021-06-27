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26’sı yerel 39 pozitif vakaya rastlandı

27 Haziran 2021 Pazar 18:49
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26’sı yerel 39 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7230 olup, 26’sı yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 26 kişi ise yerel vakadır. 6 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1

Gazimağusa Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1

Girne Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1 Güzelyurt Zümrütköy-1 İskele İskele Merkez-1

27 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 26

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303

Toplam Vaka Sayısı: 7996

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301 Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2455 Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665

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