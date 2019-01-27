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27-28 Ocak Direnişi’nin 61’nci Yıldönümü…

UBP, 27-28 Ocak Direnişi dolayısyla mesaj yayımladı

27 Ocak 2019 Pazar 14:22
27-28 Ocak Direnişi’nin 61’nci Yıldönümü…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün dün olduğu gibi bugün de özgürlüğü ve güvenliği için her türlü özveriye hazır olduğunu vurguladı. 

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 27-28 Ocak 1958 Direnişinin 61’nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar mesajında, Kıbrıs Türk halkı, adanın, oynanan oyunlarla İngilizler tarafından ele geçirilmesini hiç bir zaman içine sindirmediğini kaydetti.

Rum- Yunan ikilisinin Enosis hayallerinden rahatsız olan Kıbrıs Türkünün yüzünü hep Anadolu’ya dönük tuttuğunu, gönlünde özgürlük beslediğini dile getiren Tatar, ikinci dünya savaşı sonrasındaki paylaşım sürecinin Rum-Yunan ikilisinin Enosis iştahını yeniden kabarttığını ifade etti.

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İngiliz sömürge idaresinin orantısız güç kullanarak Lefkoşa’da 5, Mağusa’da 2 olmak üzere 7 kişinin şehit olmasına ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğunu dile getiren Tatar, bu direnişin, Türkiye’nin Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluş sürecine dahil olmasına neden olduğunu ve TMT’nin mücadelesi sayesinde de Rum-Yunan ikilisinin Enosis’i gerçekleştiremediğini kaydetti.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

27-28 Ocak Direnişi, Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs’ta kendi milli ve dini kimliği ile özgürce, kendi kendini yöneterek yaşamak istediğini gösteren bir kalkışma olması bakımından çok önemlidir. 

Bu direnişle ne İngiliz’e ne de Rum’a teslim olunmayacağı, şehitler vermek pahasına dünyaya gösterilmiştir. Kıbrıs Türkü dün olduğu gibi bugün de özgürlüğü ve güvenliği için her türlü özveriye hazırdır. 

Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, 27-28 Ocak direnişine katılan ve destek veren tüm halkımızı bir kez daha şükranla yad ederim”.

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27-28 Ocak DirenişiUBPErsin TatarHaberGündemKıbrıs
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Vatandaş 2019-01-27 14:33:37

Kıbrıs Türkünün büyük çoğunluğu sayenizde artık rantçı olduğundan hiçbir özveriye hazır falan değil. Cebi zarar gördüğü an kimseyi gözü görmüyor. Bencil, rantçı, aidiyeti olmayan bir toplum yarattınız , tebrik ederim.

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