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27-28 Ocak Şehitleri Cumartesi anılacak

Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27 -28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler Cumartesi törenlerle anılacak.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:26
27-28 Ocak Şehitleri Cumartesi anılacak
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Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, direnişin 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle ilk tören Cumartesi günü saat 09.00’da Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışı yapılacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

İkinci tören aynı gün saat 09.30’da Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda yapılacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinden sonra Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve şehit kızı Seyhan Cambaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan bir öğrencinin şiir okumasından sonra din görevlisi tarafından dua okunacak. Buradaki tören, şehit kabirlerinin ziyareti ve çiçek konulmasıyla sona erecek.

Bu arada şehitler için yarın Yenişehir Şehitler Camii’nde akşam namazı ve yatsı namazı arasında mevlit okutulacak.

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