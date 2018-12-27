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27 Aralık Atatürk Koşuları tüm ilçelerde yapılıyor

27 Aralık 2018 Perşembe 12:13
27 Aralık Atatürk Koşuları tüm ilçelerde yapılıyor

27 Aralık Atatürk Koşuları bugün başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde yapılıyor.27 Aralık Atatürk Koşuları öncesinde ilçelerdeki Atatürk anıtlarında törenler düzenlendi, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunuldu.

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Lefkoşa’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Atletizm Federasyonu ile işbirliğinde düzenlediği 27 Aralık Atatürk Koşuları saat 10.00’da Atatürk Stadyumu’ndan başladı.

Gazimağusa’da Atatürk Koşuları saat 08.30’da Gazimağusa Belediyesi, Girne’de saat 09.30’da Atatürk Anıtı, İskele’de saat 10.00’da Ecevit Meydanı, Güzelyurt’ta saat 09.30’da Atatürk Anıtı ve Lefke’de ise Lefke Kaymakamlığı Binası önünden saat 09.30’da başladı.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Koşuları
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