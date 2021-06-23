27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8491 olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Yakındoğu Bulvarı-1

Girne

Girne Merkez- 9 / Dikmen-1/ Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-2



Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-4 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3

İskele

Aygün-1



23 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8491

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 27

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.409. 732

Toplam Vaka Sayısı: 7845

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7509

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5175

