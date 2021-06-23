27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8491 olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır.
4 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Yakındoğu Bulvarı-1
Girne
Girne Merkez- 9 / Dikmen-1/ Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-2
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-4 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3
İskele
Aygün-1
23 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8491
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 27
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.409. 732
Toplam Vaka Sayısı: 7845
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7509
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5175