27 ve 28 Temmuz tarihlerinde açık artırma ile satışa sunulacaklar

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00’da Gazimağusa Gümrüğü Ambar 9’da Çeşitli Tip Salon, Motosiklet ve Silobas Treyler satışı yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada “28 Temmuz Perşembe günü de saat 09:30’da Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat Ambarında Çeşitli Tip Araç, Motosiklet ve Deniz Aracı satışı yapılacağı ; saat 15:00’de ise Lefkoşa Karayolları Dairesi avlusunda 1 adet Distribütör Kamyon satışı yapılacağı” bilgisi yer aldı.

Açıklamada, daha fazla bilginin, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden alınabileceği ifade edildi.