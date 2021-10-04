27 yangının 4'ü sigara izmaritinden!

27 Eylül - 03 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (27) adet yangın ve (8) adet hususi servis olayı meydana geldi.

Yangınların sonucunda maddi hasar oluştu.

Meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri, yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, faal durumdaki klimanın iç ünitesinin kısa devre yapması, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler ve diğer yangınlar yer aldı.

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 88.100 TL.

Yangınların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa:16

Gazimağusa: 2

Girne:2

Güzelyurt:4

İskele:3

27.09.2021– 03.10.2021 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN SEBEPLERİ Temizlik Maksatlı 9 Elektrik Telleri 5 Sigara İzmariti 4 Tespit Edilemeyen 4 Kısa Devre 4 İhmal Ve Dikkatsizlik 1 TOPLAM 27

27.09.2021– 03.10.202 TARİHLERİ ARASINDA MEYDANA GELEN YANGIN ÇEŞİTLERİ Kuru Ot ve Çöp 14 Anız 6 Motorlu Araç 2 Bahçe 2 Dükkan 1 Ev 1 Depo 1 TOPLAM 27