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27 yaşındaki genç ağır yaralandı

01 Ocak 2020 Çarşamba 12:16
27 yaşındaki genç ağır yaralandı

27 yaşındaki kişi, meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından delici kesici bir alet ile ağır şekilde yaralandı.

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, bugün saat 00.30 sıralarında,  yaya olarak yürümekte olan 27 yaşındaki Oluchukwu Daniel EMEGWA, meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından delici kesici bir alet ile ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, bugün saat 00.30 sıralarında,  yaya olarak yürümekte olan 27 yaşındaki, Nijerya uyrukku Oluchukwu Daniel EMEGWA isimli şahıs, meçhul şahıs/lar tarafından delici kesici bir aleti sırt kısmına saplamak suretile ağır şekilde yaralandı.

Söz konusu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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