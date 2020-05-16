27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Polis Basın Bültenine göre, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

VADİLİ’DE GÜNEY’DEN KAÇAK GETİRİLEN ARAÇ BULUNDU

Vadili'de, C.K.’ye (E-27 ) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş Mazda Demio marka salon araç bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen soruşturmada bahse konu aracın 4 Ağustos 2017 tarihinde G.K.R.Y bölgesinden çalınarak kanunsuz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA ARAZİ YANGINI

Gazimağusa’da, çöplük alanı bölgesinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu Huriye Çinel’e ait ağıl yanında bulunan 174 adet kare sano balya ve 4 adet rulo sano balyası yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’ da, Harika Mahallesi’nde Ali Onbaşı’ya ait tarla içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Şubesi tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönüm arazi içerisindeki biçilmemiş arpa yandı. Soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından 15-16 Mayıs tarihleri arasında 06.00’ya kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde; 21 kişinin gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.