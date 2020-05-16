Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Alsancak’ta sakin Mustafa Sami Mustafa Esadadi (E-27) dün ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:01
1851 Okunma
27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Polis Basın Bültenine göre, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı. Şahsın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

VADİLİ’DE GÜNEY’DEN KAÇAK GETİRİLEN ARAÇ BULUNDU

Vadili'de, C.K.’ye (E-27 ) ait iş yerinde polis tarafından yapılan aramada tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş Mazda Demio marka salon araç bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen soruşturmada bahse konu aracın 4 Ağustos 2017 tarihinde G.K.R.Y bölgesinden çalınarak kanunsuz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GAZİMAĞUSA’DA ARAZİ YANGINI

Gazimağusa’da, çöplük alanı bölgesinde, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu Huriye Çinel’e ait ağıl yanında bulunan 174 adet kare sano balya ve 4 adet rulo sano balyası yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’ da, Harika Mahallesi’nde Ali Onbaşı’ya ait tarla içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Şubesi tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönüm arazi içerisindeki biçilmemiş arpa yandı. Soruşturma devam ediyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN 21 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis tarafından 15-16 Mayıs tarihleri arasında 06.00’ya kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde; 21 kişinin gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar'dan Avrupa Birliği dışişleri bakanlarına Sert tepki
Başbakan Tatar'dan Avrupa Birliği dışişleri bakanlarına Sert tepki
Ercan’da tamirat çalışmaları başladı
Ercan’da tamirat çalışmaları başladı
İhanet ve hainler!
İhanet ve hainler!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim