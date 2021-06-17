Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Kamera kayıtlarından kaçamadı
Daha önce de benzeri suçtan teminatı olmuş
Daha önce de benzeri suçtan...
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit edildi
KKTC'de ikamet izinsiz olduğu tespit...
Aranan bir kişi daha var
Aranan bir kişi daha var

27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9640 test yapıldı, 27'si  yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 26 kişi taburcu edildi"

17 Haziran 2021 Perşembe 18:49
1394 Okunma
27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9640  olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 26  kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 27 kişi ise yerel vakadır. 


4 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Haspolat-1 / Metehan-2/ Minareliköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 12 / Yukarı Girne-2 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/ 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-1 / Kaleiçi-1/ Sakarya-1 

İskele 

Makenzi -3 / İskele Merkez-1 

17 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9640 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 27   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26 

Bugün Kaybedilen Hasta:   

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.361.223  

Toplam Vaka Sayısı: 7695  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7374  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 287    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 248  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1 
 

Son Güncelleme: 17.06.2021 23:44
Anahtar Kelimeler:
KKTCVaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Taçoy, ilginç bir paylaşıma imza attı
Hasan Taçoy, ilginç bir paylaşıma imza attı
Ünal Üstel, yurda döndü
Ünal Üstel, yurda döndü
Arıklı: Şahiner, kavramları karıştırıyor...
Arıklı: Şahiner, kavramları karıştırıyor...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim