27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9640 olup, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlanmış, 26 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 27 kişi ise yerel vakadır.
4 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Haspolat-1 / Metehan-2/ Minareliköy-1
Girne
Girne Merkez- 12 / Yukarı Girne-2 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1/
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Kaleiçi-1/ Sakarya-1
İskele
Makenzi -3 / İskele Merkez-1
17 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9640
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:
Yerel Vaka Sayısı: 27
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.361.223
Toplam Vaka Sayısı: 7695
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7374
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 287
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 248
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1