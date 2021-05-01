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27’si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:03
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27’si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6319 olup, 27’si yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 80 kişi taburcu edilmiştir.

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar.

27 kişi ise yerel vakadır. 13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa Lefkoşa Merkez-2 / Ortaköy-2 / Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Dereboyu-1/ Hamitköy-2 / Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Kırklarköyü-1

Girne Girne Merkez-5/ Alemdağ-1 / Karakum-1/ Girne Boğaz-3 Gazimağusa Gazimağusa Merkez-1/ Salamis Yolu-1/ Serdarlı-1/ Geçitkale-1 1 Mayıs 2021

Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6319

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 27 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 Yapılan Toplam Test Sayısı: 992. 316

Toplam Vaka Sayısı: 6326 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5638

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 656 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 540

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 337 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 18 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1233 Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1354

Son Güncelleme: 01.05.2021 19:21
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