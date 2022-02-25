“28 belediyenin sürdürülebilirliği yok. 12’ye düşüreceğiz”

ÖZEL HABER

Belediye Reformu’nun yapılacağını ve Haziran ayında seçime 12 belediye ile gidileceği yönünde çalışmalar olduğunu aktaran Sucuoğlu, belediyelerin çok ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu söyledi. Sucuoğlu, “28 belediyenin sürdürülebilirliği yoktur bunu gördük. Biz diyoruz ki mart ayında belediye sayısını 12 ye düşüreceğiz. Bu meclisten geçecek. Eğer yetiştirirsek Haziran’ın son pazarı seçim olur. Eğer icap ederse temmuz veya ağustosta seçim olur. Eğer 28 belediyede seçim yaparsak halka da belediyelere de ıstırap olur. Şuan belediyeler de borçlanarak götürüyor. Bu konu dün Bakanlar Kurulu’nda konuşuldu. Koalisyon ortaklarımızın da görüşü bu yöndedir. Tam anlamıyla politik çıkarlar üzerine belediye sınırları çizilmiş. Orijinal nahiye ve ilçelerin sınırları var. Bir art niyetle değil olması gerektiği yönde bir çalışmayla bunu 12’ye düşürüp seçime girmek her yönüyle büyük artı getirecektir. Bunu CTP de doğru görüyor. 10 gün içinde birinci değişimin hazır olacağını düşünüyorum. İç işlerinde bir komite çalışma yapıyor. Yıllardır bu konu konuşuluyor. Hodri meydan! Kaygı duymadan bu sorumluluğu alıyorum. Madem bu yanlış, o zaman böyle devam etmemeli. Seçilme gailesi olmadan doğruyu yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.