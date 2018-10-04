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28 Ekim’de kış saati uygulamasına geçiliyor

Saatler Ekim ayının son Pazar günü ise bir saat geriye çekiliyor

04 Ekim 2018 Perşembe 23:03
28 Ekim’de kış saati uygulamasına geçiliyor

Başbakan Tufan Erhürman BRT’de yayınlanan Basın Odası programına katılarak ileri saat uygulamasına devam edilip edilmeyeceği yönündeki soruyu yanıtladı.

Erhürman, “şu andaki yasada ne diyorsa onu yapma noktasındayız. Avrupa Birliği’ndeki gelişmeyi ben de takip ettim” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, ülkemizde bu yıl kış saatine geçilip geçilmeyeceğine ilişkin “şu andaki yasada ne diyorsa onu yapma noktasındayız”dedi.

Bu da bu yıl da saatlerin bir saat geriye alınacağı anlamına geliyor.

AB ülkeleri 28 Ekim Pazar günü kış saatine geçecek.Türkiye ise yaz saati uygulamasına devam edecek.

Türkiye’de yapılan yasal değişiklikle artık saatler hep yaz saatinde kalacak.

AB ülkeleri ise saat uygulamasında Türkiye’de olduğu “tek saat” uygulaması modeline geçebilir.AB Mart 2019’a kadar bu konudaki nihayi kararı verecek..

Avrupa Birliği Komisyonu , yaz saati uygulamasının devam ettirilip ettirilmemesine karar vermek amacıyla geçtiğimiz aylarda bir anket çalışması yaptı.

AB üyesi ülke vatandaşlarının katıldığı anketin sonucuna göre halkın ezici çoğunluğu yaz saati uygulamasını reddetmiş , bütün yıl boyunca tek saat uygulamasından yana görüş belirtmişti.

AB Komisyonun hazırladığı ankette elde edilecek sonuçlar doğrultusunda yaz saati uygulamasının sürdürülmesi, değiştirilmesi ya da kaldırılması yönünde karar alınacak.

Peki KKTC’nde 28 Ekim’de saatler bir saat geri alınıp Kış saatine geçilecek mi? Bu sorunun cevabını Başbakan Erhürman verdi.

Başbakan Tufan Erhürman BRT’de yayınlanan Basın Odası’nda, yasada olanın aynen uygulanacağını söyledi.

Bu da bu yıl da saatlerin bir saat geriye alınacağı anlamına geliyor.

Erhürman,“şu andaki yasada ne diyorsa onu yapma noktasındayız. Avrupa Birliği’ndeki gelişmeyi ben de takip ettim” dedi.

AB yasasına göre, üye ülkelerde saatler her mart ayının son pazar günü bir saat ileri alınıyor.

Saatler Ekim ayının son Pazar günü ise bir saat geriye çekiliyor.

KAYNAK: BRT - WEB

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