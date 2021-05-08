"Toplam 8276 test yapıldı, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8276 olup, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlanmış 39 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır.
10 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 11 kişi Girne, 1 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Ortaköy-1/ Gönyeli-3 / Göçmenköy-1/Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1
Girne
Girne Merkez- 4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-5
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1 / Gülseren-2/ Karakol-1
İskele
Ağıllar Köyü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez- 2
8 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8276
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 41
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 28
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 39
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.050.981
Toplam Vaka Sayısı: 6649
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6074
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 542
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 52
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 460
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 28
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 253
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1367
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 2127