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28 Ocak talihlisi belirlendi

Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye sahibini buldu...

29 Ocak 2018 Pazartesi 10:20
28 Ocak talihlisi belirlendi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu çekilişi dün  gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “68035” numaralı bilete isabet etti.

28.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları
 

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

68035  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

62178  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

79081  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

11730  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16105  55698  56880  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01559  11091  21895  42296  52344  66976  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02141  18391  37040  48987  59257  

61725  64821  79923  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00931  02902  06292  20540  26273  

44456  53300  61570  62397  71906  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05225  10934  11323  18330  18636  

18699  19895  19952  36436  41883  

43478  47644  48092  50949  51825  

52740  65809  66417  66998  79487  

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08035  18035  28035  38035  48035  

58035  60035  61035  62035  63035  

64035  65035  66035  67035  68005  

68015  68025  68030  68031  68032  

68033  68034  68036  68037  68038  

68039  68045  68055  68065  68075  

68085  68095  68135  68235  68335  

68435  68535  68635  68735  68835  

68935  69035  78035  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00   66

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1    9

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