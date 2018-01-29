28 Ocak talihlisi belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu çekilişi dün gerçekleşti. Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “68035” numaralı bilete isabet etti. 28.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara 68035 10.000 TL İkramiye Kazanan Numara 62178 5.000 TL İkramiye Kazanan Numara 79081 2.500 TL İkramiye Kazanan Numara 11730 1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar 16105 55698 56880 500 TL İkramiye Kazanan Numaralar 01559 11091 21895 42296 52344 66976 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar 02141 18391 37040 48987 59257 61725 64821 79923 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar 00931 02902 06292 20540 26273 44456 53300 61570 62397 71906 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar 05225 10934 11323 18330 18636 18699 19895 19952 36436 41883 43478 47644 48092 50949 51825 52740 65809 66417 66998 79487 Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar 08035 18035 28035 38035 48035 58035 60035 61035 62035 63035 64035 65035 66035 67035 68005 68015 68025 68030 68031 68032 68033 68034 68036 68037 68038 68039 68045 68055 68065 68075 68085 68095 68135 68235 68335 68435 68535 68635 68735 68835 68935 69035 78035 Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar 00 66 Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar 1 9