28 yaşındaki Aksay hayatını kaybetti

Girne'de sakin 28 yaşındaki Buse Aksay, bugün saat 17.30 sıralarında babasının çalışmakta olduğu iş yerinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Rahatsızlanmasının ardından önce Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılan ardından da ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Buse Aksay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aksay’ın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Aksay’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği sanılırken, yakınları Buse’nin hiçbir rahatsızlığı olmadığını belirtti.