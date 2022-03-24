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28 Yaşındaki kadına araç çarptı!

Alsancak-Lapta yolunda meydana gelen kazada 28 yaşındaki Ukraynalı bir kadın yaralandı.

24 Mart 2022 Perşembe 11:12
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28 Yaşındaki kadına araç çarptı!
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Dün gece saat 01:30'da Alsancak- Lapta Arası 1-2 kilometreleri arasında 28 yaşındaki Ukraynalı bir kadına araç çarpması sonucu ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre gece saat:01:30'da gerçekleşen kazada Ukrayna uyruklu genç kadının, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada süratli şekilde gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak ilk önce Girne Akçiçek daha sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına aldığı öğrenildi...

HABER:JOZEF YUSUF DARBUKACI / Digi Gazete

 

Son Güncelleme: 24.03.2022 14:31
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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