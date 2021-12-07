Künye
Kıbrıs 20
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
banner107

287'si yerel, 324 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 19.411 test yapıldı, 287'si yerel, 324 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti, 240 kişi taburcu edildi"

07 Aralık 2021 Salı 18:47
573 Okunma
287'si yerel, 324 pozitif vakaya rastlandı
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.411 olup, 287'si yerel 324  pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi taburcu edilmiştir. 

37 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 287 kişi ise yerel vakadır. 

115 kişi Lefkoşa, 72 kişi Girne, 68 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 17 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

7 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.411   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 324  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 37 

Yerel Vaka Sayısı: 287    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 240  

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.256.869 

Toplam Vaka Sayısı: 30.791   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 28.573 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3069 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2970 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 113 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7261 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 526  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 717 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7065 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 92.796

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKÜ 7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” nedeniyle bir sempozyum düzenledi
AKÜ 7 Aralık “Dünya Sivil Havacılık Günü” nedeniyle bir sempozyum düzenledi
Dündar Faraç hayatını kaybetti
Dündar Faraç hayatını kaybetti
Çıldır, CTP’nin “Euro’ya geçelim” önerisini eleştirdi
Çıldır, CTP’nin “Euro’ya geçelim” önerisini eleştirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim