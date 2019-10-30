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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC'de kutlandı

 Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlendi.

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:13
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC'de kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri 'nin Büyükelçilik ikametgahında verdiği resepsiyona ilgi yoğundu.

Cumhubaşkanı Mustafa Akıncı'nın eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldığı resepsiyona Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve  çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ali Murat Başçeri, resepsiyonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Başçeri, daha sonra yaptığı kısa konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı kendi bayramı benimsemiş Kıbrıs Türk halkıyla birlikte kutlama  ayrıcalığına sahip olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu da söyledi. 

Gün içinde elim bir kaza sonucu Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya'nın hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Başçeri, "Barış Pınarı Harekatı'nda hayatlarını kaybedenlerin, şehitlerimizin hatırasına, teröristlerin namert saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden sivil vatandaşlarımızın hatırasına ve şu an, şu dakikada Suriye'de teröristleri yakalamak için mücadele eden TSK'nın şanlı askerlerine saygı amacıyla bu akşam biraz daha mutedil bir resepsiyon yapacağız." dedi.

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29 Ekim
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