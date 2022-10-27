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29 Ekim'de hangi yollar kapalı?

Polis Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümünde, tüm ilçelerde yapılacak tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle trafiğe kapatılacak güzergahları duyurdu.

27 Ekim 2022 Perşembe 16:42
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29 Ekim'de hangi yollar kapalı?



Açıklamaya göre, belirtilen güzergahlar tören geçişinden bir saat önce trafik akışına kapatılacak.

İlçelerde tören geçişi yapılacak güzergahlar şöyle:

Lefke’de, saat 09.45’te, Dr. Selçuk Sömek Meydanında başlayarak, Atatürk Caddesini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.  

İskele’de, saat 11.00’de, İskele Belediye Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht. Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek.

Güzelyurt’ta, saat 11.45’te, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak,  Ecevit Caddesi – Turgut Özal Caddesini takiben Güzelyurt Aile Kantini önünde sona erecek.

Gazimağusa’da, saat 12.30’da, Sulu Çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.

Girne’de, saat 15.00’te, The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı- Ziya Rızkı Caddesi- Turgut Tahsin Sokak ve 20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek.

Lefkoşa’da, saat 16.00’da, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto Çemberinden başlayıp aynı cadde üzerinde bulunan Barbarlık Müzesi önlerinde sona erecek.

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