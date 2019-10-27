29 Ekim kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafik akışına kapatılacak

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm ilçelerde gerçekleşecek tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle salı günü bazı güzergahların tören başlangıcının bir saat öncesinde trafik akışına kapatılacağı uyarısında bulundu.