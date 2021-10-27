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29 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak?

27 Ekim 2021 Çarşamba 15:23
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29 Ekim’de hangi yollar kapalı olacak?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98’inci Yıldönümü tören programı nedeniyle; 29 Ekim 2021 tarihinde, tüm ilçelerde gerçekleşecek olan tören yürüyüşleri ve bando konserleri nedeniyle, belirtilen güzergâhlar tören geçişinin başlangıcından bir saat öncesinden tören bitimine kadar trafik akışına kapatılacaktır.

İlçelerde Tören Geçişi Yapılacak Güzergahlar

  • Lefke’de, saat 09:45’de; Dr. Selçuk Sömek Meydanında başlayarak, Atatürk Caddesini takiben Asmalı Kahvehane önündeki meydanda sona erecek.  
  • İskele’de, saat 10:00’da, İskele Belediyesi Binası önünden başlayarak, Dr. Arhan Müderrisoğlu Caddesi ve Şht Davut Sokak istikametini takiben İskele Meydanında sona erecek.
  • Gazimağusa’da, saat 11:30’da; Sulu Çemberden başlayarak İsmet İnönü Bulvarını takiben, aynı cadde üzerinde bulunan Yeni Lemar önünde sona erecek.
  • Güzelyurt’ta, saat 11:45’de, Güzelyurt Kaymakamlığı önünden başlayarak,  Kurtuluş Sokak - Ecevit Caddesi - Şht Hicri Gümüş Sokak - Şht Ahmet Mulla Sokağı takiben eski Belediye Pazarı önünde sona erecek.
  • Girne’de, saat 15:00’de; The Arkın Colony Otel önünden başlayarak, Ramadan Cemil Meydanı-Ziya Rızkı Caddesi-Turgut Tahsin Sokak-20 Temmuz Kordonboyu Caddesini takiben Atatürk Anıtı önünde sona erecek.
  • Lefkoşa’da, saat 15:00’de, Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) üzerinde, Pronto Çemberinden başlayıp aynı cadde üzerinde bulunan Dereboyu AVM önünde sona erecek.

2.         Belirtilen tarih ve saatlerde, sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik akışını engellememek için belirtilen güzergâhlar üzerine araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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