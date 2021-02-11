Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 29 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
29 kişi hakkında yasal işlem
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 10-11.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 29 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
11 Şubat 2021 Perşembe 11:30
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