Künye
Kıbrıs 26
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler
3 ay cezaevine gönderildi!
3 ay cezaevine gönderildi!
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...

29 kişiye vatandaşlık verildi

Bakanlar Kurulu, 29 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

02 Eylül 2022 Cuma 11:01
806 Okunma
29 kişiye vatandaşlık verildi


Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden 29 kişiye vatandaşlık verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC vatandaşlığına alınan kişiler şöyle:

Ahmet Gülen, Serdar Akarsu, Hasan Açıkgöz, Tuğçe Ata, Selina Suadiye, Sadi Yazıcı, Hatice Atay, Özgür Savaşır, Hakan Mert Altunay, Rabia Betül Çamlı, Zeynel Yayla, Arzu Ece Deste, Yasin Çamlı, Sariye Er, Fuat Yuca, Hakan Temel, Nazlıcan Torman, Gülsen Kesici, Hacı Doğan Dağ, Leyla Koçak, Uğur Güven, Murat Özbek, Emine Alakuş, Simge Ginlik, Ömer Uyanık, Eren Can Aslan, Nesrin Kaya, Alptekin Çorumlu, Murat Yakut.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akaryakıtta indirime gidiliyor
Akaryakıtta indirime gidiliyor
Özersay: Gayrimeşru hükümet halkla alay ediyor
Özersay: Gayrimeşru hükümet halkla alay ediyor
Amcaoğlu, Gönyeli'den aday adayı
Amcaoğlu, Gönyeli'den aday adayı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim