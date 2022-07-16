29 Yaşındaki kadın, hayatını kaybetti!

Polis'ten yapılan açıklama şöyle:

16.07.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Girne'de sakin Lisa Nyasha TAWONEZVI (K-29) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirilmiş olduğu

Lefkosa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.