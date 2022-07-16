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29 Yaşındaki kadın, hayatını kaybetti!

Girne'de sakin 29 yaşındaki genç kadın, aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:40
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29 Yaşındaki kadın, hayatını kaybetti!
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Polis'ten yapılan açıklama şöyle:

16.07.2022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Girne'de sakin Lisa Nyasha TAWONEZVI (K-29) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde rahatsızlanarak, arkadaşları tarafından getirilmiş olduğu
Lefkosa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin  yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

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