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296 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

"Toplam 13.696 test yapıldı, 296 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 381 kişi taburcu edildi"

11 Mart 2022 Cuma 18:31
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296 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.696 olup, 296 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 381 kişi taburcu edilmiştir. 

100 kişi Lefkoşa, 77 kişi Girne, 71 kişi Gazimağusa, 22 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

11 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.696   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 296 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 296       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381   

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.042.454 
      
Toplam Vaka Sayısı: 72.586           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 68.802      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3583  
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31 

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3547 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 203      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 889      

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 207 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 202  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1954       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 135266

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