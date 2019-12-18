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2’inci Lefke Kent Sempozyumu başladı

Lefke Belediyesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 2’inci Lefke Kent Sempozyumu bugün başladı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 14:34
2’inci Lefke Kent Sempozyumu başladı

3 gün sürecek sempozyumda Lefke’nin eğitim, turizm ve tarım temelinde planlı gelişmesi, sorunlar ve çözüm önerileri konularında bildiriler sunuluyor…

Lefke Belediyesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda Lefke’nin eğitim, turizm ve tarım temelinde planlı gelişmesi, sorunlar ve çözüm önerileri konuları ele alınıyor…

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yer alan sempozyum saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı…

Ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Organizasyon Komitesi Başkanı Teoman Oktay, Lefke merkez ve köylerinin turizm, tarım ve eğitim temelinde planlı gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Orhan Gemikonaklı da sempozyumda kent sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin önemli bilgilerin paylaşılacağını ve bu konuda atılacak adımlar da olduğunu kaydetti.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de sempozyumun Lefke’yi daha da ileriye taşımak adına ortaya koydukları gayretin bir göstergesi olduğunu belirterek, kent politikaları ve sorunlara kısa, orta ve uzun vadeli çözümler getirmek için bilimsel verilerin önemli olduğunu söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da Lefke’yi daha yaşanılabilir bir cittaslow kenti yapmak için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından sunumlara geçildi.

Anahtar Kelimeler:
Lefke Kent Sempozyumu
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