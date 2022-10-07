Künye
Kıbrıs 19
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
banner107

2’si ağır 4 yaralı, 1 de tutuklu var

07 Ekim 2022 Cuma 08:51
322 Okunma
2’si ağır 4 yaralı, 1 de tutuklu var



Yedidalga ve Hamitköy'de meydana gelen trafik kazalarında 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Hamitköy'de kaza yapan aracın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.

- Kapı camından çalıştırılan araç, ileriye doğru akıp yerde oturan 2 kişinin üzerinden geçti…

Yedidalga’daki kaza bu sabahın ilk saatlerinde Şehit Salih Hüseyin Liman yolu üzerinde meydana geldi. Ramazan Talha Akıncı (E-21), HA 005 plakalı salon aracını kapı camından uzanarak çalıştırdı, ileriye doğru hareket eden araç yerde oturan Liya Tetik (K-22) ve Ayşe Kaynarca’nın (K-22) üzerinden geçti, çukura düşerek durabildi.

Tetik ve Kaynarca ağır şekilde yaralanırken, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ramazan Talha Akıncı tutuklandı.

-Hamitköy'deki kazada sürücü alkollüydü

Öte yandan dün gece 23.00 sıralarında Hamitköy Anıttepe Caddesi'nde SH 817 plakalı aracıyla seyreden Fatih Mehmet Kuru (E-23) yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kuru’nun aracı toprak sete çaparak durabildi.  

Araçta yolcu olarak bulunan Çağla Akargöl (K-23) ile Onur Kesmeci (E-23), ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kesmeci taburcu olurken, Çağla Akargöl belde kırık şüphesiyle müşahede altına alındı.

Sürücü Kuru’nun aracı 98 miligram alkol tesiri altında kullandığı da tespit edildi.

Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralı
1 buçuk yaşındaki çocuk ağır yaralı
Beklenen ödeme yapıldı!
Beklenen ödeme yapıldı!
KKTC Gazete Manşetleri / 07 EKİM 2022
KKTC Gazete Manşetleri / 07 EKİM 2022










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim