Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107
Flaş Haber
Deprem uyarısı!
Kapat

3 araç trafikten men edildi

Girne’de dün gece asayiş ve trafik denetimi yapıldı; 4 iş yeri ve işletme sahipleri; kumarhanelerdeki 22 kişi ve trafikte kontrol edilen 680 araçtan 185’inin sürücüsü hakkında yasal işlem yapıldı; 3 araç trafikten men edildi.

08 Ekim 2021 Cuma 17:35
110 Okunma
3 araç trafikten men edildi
banner108

Polis bültenine göre, dün gece 21.00 ile 01.00 saatleri arasında Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. 

Denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren marketler ve alkollü içki satışı yapan yerler kontrol edildi ve dört iş yerinin kapama saatine uymadığı tespit edilerek işletme sahipleri hakkında yasal işleme gidildi.

Kumarhanelerdeki denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 22 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 680 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 185 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi; çeşitli suçlardan dolayı toplam 3 araç ise trafikten men edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kudret Özersay: "Bir bakanlık diğer bakanlık ile polislik oldu"
Kudret Özersay: "Bir bakanlık diğer bakanlık ile polislik oldu"
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Bakanlığı: "Arazi, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin tahsisinde"
Tarım Bakanlığı: "Arazi, Jeoloji ve Maden Dairesi’nin tahsisinde"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim