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3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü

41 yıldır 5 bin 500’ü aşan engellilerin haklarını korumak için çalıştıklarını ifade eden Yücetürk, federasyonlarına bağlı dernekler hakkında bilgi verdi.

01 Aralık 2017 Cuma 14:31
3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü
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3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü etkinliklerle kutlanıyor.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu etkinlikler çerçevesinde saat 09.20’de Atatürk Anıtı’na, 09.40’da Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük ve 10.10’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret ederek, çelenk koydu

Federasyon, saat 10:30’da, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.

Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’in konuşma yaptığı toplantıda, federasyon üyesi dernek temsilcileri de hazır bulundu.

DERVİŞ YÜCETÜRK

Derviş Yücetürk konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün kendileri açısından,  kutlamadan çok var olan sorunlarını yetkililere aktarmaktan ibaret olduğunu belirterek, bu çerçevede hazırladıkları 14 maddelik istem paketi ve sorunlarını içeren dosyayı Saner’e verdi.

Seçimler nedeniyle fazla aktif bir etkinlik programı hazırlamadıklarını ancak kendilerine yardımcı olan yetkilileri basın toplantısına davet ettiklerini belirten Yücetürk, toplantıya katıldığı için Hamza Saner’e teşekkür etti.

41 yıldır 5 bin 500’ü aşan engellilerin haklarını korumak için çalıştıklarını ifade eden Yücetürk, federasyonlarına bağlı dernekler hakkında bilgi verdi.

Yücetürk, uzun yıllardır engellilerin yaşadığı zorluklara değinerek 1993 yılında yasaya kavuştuklarını, şu an 4 bin 500 kişinin yardım aldığını ve 630 civarında engellinin de hala istihdam edilmeyi beklediğini söyledi.

Engelli bireyler için kendi deneklerininki de dahil olmak üzere 8 eğitim merkezi olduğunu ifade eden Yücetürk, kendi merkezlerinde tek eksikliğin branş öğretmeni olduğunu belirtti.

Yücetürk, engelli bireylerin genel olarak ulaşım ve dolaşım konusunda servis sıkıntısı yaşadığını dile getirerek, imar yasası ve altyapının engellilere uygun olmadığını kaydetti. Yücetürk, bu alanlardaki eksikliklerin giderilebilmesi için devletin yerel yönetimlere ayrı bütçeler sağlamasını beklediklerini söyledi.

Güvenlik kuvvetleriyle 3 dönümlük bir arazi için uzlaştıklarını ve en kısa sürede tam donanımlı bir göz hastanesi için adım atacaklarını anlatan Yücetürk, “Seçimlerde inşallah bizi seven ve anlayan kişiler gelir” dedi.

ERSAN SANER 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner de, göreve geldikleri günden itibaren sorunları çözmek için çalıştıklarını belirterek, engelli bireyler için hayata geçirdikleri projeleri anlattı.

Saner, gelecekte de engelli bireyler için derneklerle işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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