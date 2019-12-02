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'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Lefkoşa'da kortej düzenleniyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Lefkoşa Dereboyu’nda kortej düzeliyor. Kortej, saat 10.00’da başlayacak.

02 Aralık 2019 Pazartesi 15:11
'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla Lefkoşa'da kortej düzenleniyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “toplumda farkındalık sağlanması ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi” amacıyla Lefkoşa Dereboyu’nda kortej düzeliyor. Kortej, saat 10.00’da başlayacak. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesine bağlı İlkokul ve Özel Eğitim Okullarından öğrenci, öğretmen ve ilgili derneklerin katılacağı kortej, Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde Califorian Restaurant - Avenue Dereboyu güzergahında gerçekleştirilecek.
Kortejin Avenue Dereboyu önüne ulaşmasıyla birlikte etkinlikler başlayacak.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Engellemeyen Lefkoşa Komisyon Başkanı Çelen Çağansoy burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirecek.

Anahtar Kelimeler:
Engelliler Günü
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