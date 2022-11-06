3 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı

Polisten açıklama şu şekilde:

Yapılan denetimler kapsamında, avcıların baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanılması gerekirken, ava kapalı bölge olan Yuvacık Göleti çevresinde 3 kişinin kanunsuz olarak avladıkları tespit edilmiştir. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, Gaziveren köyünün batı kısmında ava açık bölgede avlanan Raşit ÜZÜMCÜ (E-39) ise başka avcılar tarafından ateş edildiği sırada saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu yüzünden yaralanmıştır. Yüzünden yaralanan Raşit ÜZÜMCÜ, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altında alınmıştır.