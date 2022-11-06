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3 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı

Bugün başlayan ve avcıların toplam 13 gün boyunca avlanabilecekleri  Büyük Av Mevsimi dolayısıyla, polis tarafından ülke genelinde avcı kontrolleri yapıldı. 

06 Kasım 2022 Pazar 18:51
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3 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı



Polisten açıklama şu şekilde:

Yapılan denetimler kapsamında, avcıların baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanılması gerekirken,  ava kapalı bölge olan Yuvacık Göleti çevresinde 3 kişinin kanunsuz olarak avladıkları  tespit edilmiştir.  Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, Gaziveren köyünün batı kısmında ava açık bölgede avlanan Raşit ÜZÜMCÜ (E-39) ise başka avcılar tarafından ateş edildiği sırada saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu yüzünden yaralanmıştır. Yüzünden yaralanan Raşit ÜZÜMCÜ, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altında alınmıştır.

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