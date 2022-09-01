3 ay cezaevine gönderildi!

(Kamalı Haber)

Kavşak operasyonunda uyuşturucu madde meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Y.S mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı.

Polis, 22 Ağustos’ta Narkotik ekibi tarafından gerçekleştirilen Kavşak 2 operasyonunda zanlının Kanunsuz uyuşturucu madde kokain ve hintkeneviri alma, verme ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Lefkoşa-Gaziköy anayolunda zanlının aracının şüpheli görüldüğünü ve operasyon sırasında trafik kazası meydana geldiğini anlattı.

Polis, zanlının aracının arka koltuğunda 50 gram ağırlığında kokain ile 40 gram hintkeneviri uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde ettiği 150 Euro, 3 bin TL’nin emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının ikametgâhının avlusundaki boş oda içinde bir miktar uyuşturucu koyduğuna dair itirafı üzerine, Vadili’deki ikametgâhında 18.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılan aramada 89 gram ağırlığında hintkeneviri ile iki ayrı poşette 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını söyledi.

Polis, yine aynı gün mesele ile ilgili olarak Zanlı-1'den yapılan soruşturmada ve temin edilen gönüllü ifadesinde konu araç içerisinde ve ikametgahta bulunan maddeleri olay günü Mağusa'da sakin zanlı 2 H.Ç.Ç aracılığı ile GKRY'de sakin F.K isimli şahsın gönderdiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde, olay günü zanlı 1'in yönlendirmesi ve isteği üzerine konu uyuşturucuları Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC'ne ithal ettiği bilahare zanlı 1 ile Türkmenköy Camisi karşısında buluşup konu uyuşturucuları teslim ettiği ve zanlı 2'nin 27 gram ağırlığındaki Hint Kenevirine karşılık Zanlı 1'e olay günü 150 Euro ve 3000 TL nakit para verdiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, zanlının soygun suçundan mahkum olup, şartlı tahliye ile çıktığını ve 17.06.2022 tarihinde uyuşturucu suçundan yakalanıp, teminata bağlandığını ayrıca askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan üç ayrı sabıkası olduğunu belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde benzer suçları işleyebileceğinden tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.