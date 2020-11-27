Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı
Biri 10 diğeri 20 ay...
Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası
Bir kişiye 15 ay, 2...
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve...
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi

3 ay hapse mahkum oldular

Girne, Lefkoşa, Lefke ve Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yapmış oldukları pençe operasyonu neticesinde ele geçirilen 16 Kilo 750 Gram hintkeneviri meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 1 Samuel Nkongho Tanyı, zanlı 2 Kima Tabong Taken, zanlı 3 Godlove Agbor Baiye Ako, zanlı 4 Cynthia Orock Nkongho, zanlı 5 Luduin Che Mankah ve zanlı 6 Joseph Etta Mbi teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Kasım 2020 Cuma 18:19
749 Okunma
3 ay hapse mahkum oldular

Girne, Lefkoşa, Lefke ve Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yapmış oldukları pençe operasyonu neticesinde ele geçirilen 16 Kilo 750 Gram hintkeneviri meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı 1 Samuel Nkongho Tanyı, zanlı 2 Kima Tabong Taken, zanlı 3 Godlove Agbor Baiye Ako, zanlı 4 Cynthia Orock Nkongho, zanlı 5 Luduin Che Mankah ve zanlı 6 Joseph Etta Mbi teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis çavuşu Barış Duman, 11.11.2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında Gemikonağı’ndan Girne’ye ticari bir araçla şüpheli iki paket gönderildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi. Duman,  paketlerin gönderildiği Girne’deki adrese gelen zanlı Samuel Nkongho Tanyı'nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını, 100 metre koştuktan sonra makul güç kullanılarak yakalandığını ifade etti. Polis, söz konusu paketin içerisinde 1 kilo 750 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini ifade etti. Tutuklanan zanlı Samuel Nkongho Tanyı'nin yapılan soruşturmada uyuşturucu maddelerin Gemikonağı’ndan ticari taksiye teslim edenlerin zanlı 2 Kima Tabong Taken, zanlı 3 Godlove Agbor Baiye Ako olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Duman, zanlı Taken ve Ako’nun Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların konusu uyuşturucu maddeleri zanlı 4’ün ikametgâhından aldıklarını söylediklerini, zanlı Cynthia Orock Nkongho'nun yakalandığını açıkladı. Duman, zanlı dördün evinde yapılan aramada 17 paket halinde 10 kilo, 16 paket halinde de 5 kilo uyuşturucu bulduklarını söyledi. Polis, zanlı Nkongho’nun ifadesinde 5 kilo uyuşturucuyu 8 Kasım’da şuan huzurda bulunan zanlı Joseph Etta Mbi’nin getirip ikametgâha bıraktığının tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, 10 kilo uyuşturucuyu da 10 Kasım tarihinde zanlı 2’nin getirip ikametgâhına koyduğunu söylediğini aktardı.

Polis çavuşu Barış Duman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, ele geçirilen madde miktarının külliyatlı olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti. Mahkeme zanlıları 3 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kritik yemek başladı
Kritik yemek başladı
KKTC'de 7 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi
KKTC'de 7 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
Akü hırsızları mahkemeye çıkarıldı
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim