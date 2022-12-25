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3 AYDA 527 KAZA, 4 ÖLÜ, 165 YARALI...

Ülkemizde trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. 

25 Aralık 2022 Pazar 08:44
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3 AYDA 527 KAZA, 4 ÖLÜ, 165 YARALI...



Esengül Aykaç- ÖZEL HABER


Ülkemizde trafik kazalarının ardı arkası kesilmiyor. 

Ne alınan önlemler ne Polisin yaptığı denetimler sürücülerin akıllanmasına yetmiyor. 

Gündem Kıbrıs son 3 aylık trafik verilerini derledi. Buna göre son 3 ayda ülke genelinde 527 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 165 kişi yaralanırken, 4 kişi hayatını kaybetti. 

Meydana gelen kazaların 234'ü hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı 20 milyon TL oldu. 

Birincil neden aşırı sürat!
Kazaların meydana geliş nedenlerinde ise aşırı sürat başı çekiyor. Meydana gelen 527 kazanın 140'ı aşırı süratten meydana gelirken, bunu 95'le dikkatsiz sürüş, 75'le kavşakta durmamak, 56 ile yakın takip ve diğer etkenler izliyor. 

En fazla kaza Lefkoşa'da!
Süreç içerisinde en fazla trafik kazası Lefkoşa'da meydana geldi. 527 kazanın 191'i Lefkoşa bölgesinde gerçekleşti. Lefkoşa'yı 114'le Girne, 112 ile Gazimağusa, 32 ile İskele ve 28 ile Güzelyurt izledi.

Polis denetimleri son sürat!
Polis Genel Müdürlüğü trafik şubesi ekipleri son 3 ay içerisinde 88 bin 339 aracı kontrol etti. Bu kontrollerde tam 8 bin 869 araç sürücüsüne ceza kesildi. En fazla ceza her zamanki gibi aşırı sürate kesildi.

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