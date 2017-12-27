3 ayda 57 kayıt dışı işçi yakalandı

Havadis'in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ait faaliyet raporuna göre 3 ayda bin 224 kişi, İş ve İşçi Bulma Şubesi’ne müracaatta bulundu

BİN 224 KİŞİ İŞ İSTEDİ

Çalışma Dairesi’nin Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 faaliyet raporuna göre iş arayan bin 224 kişi, İş ve İşçi Bulma Şubesi’ne müracaatta bulundu. Bu aylarda iş istemi ile müracaatta bulunan bin 224 kişiden 678’i çeşitli meslek alanlarında ve farklı kuruluşlarda işe yerleştirildi

57 KAYIT DIŞI İŞÇİ

Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün Temmuz-Ağustos-Eylül 2017 faaliyet raporuna göre, 3 ay içerisinde 680 işyeri teftiş edildi. İş yerlerine yapılan teftişlerde, 36 işverenin kayıtsız işçi çalıştırdığı tespit edilirken bu iş yerlerinde 57 işçinin kayıtsız çalıştırıldığı tespit edildi

215 BİN 301 TL CEZA

Çalışma Dairesi tarafından işyerlerine yapılan teftişlerde, işçi kazası geç bildirimi, çalışma izinsiz işçi çalıştırmak suçlarından ve İş Yasası’na aykırı diğer nedenlerden ötürü işverenler hakkında yasal işlem yapıldı. Çalışma Dairesi, Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında toplam 215 bin 301 TL para cezası kesti