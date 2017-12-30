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3 ayı cezaevinde yargılanmayı bekleyecek

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Kız arkadaşına ait ev, araba ve cep telefonunu satma ve polis arkadaşına ait çekleri tedavüle sürme suçundan tutuklu bulunan Musa Güler aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Mahkeme, Güler’in tutuklu yargılanmasına karar verdi

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:17
3 ayı cezaevinde yargılanmayı bekleyecek
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Havadis gazetesinde yayınlanan Devrim Demir'in haberine göre; “Sahtekârlıkla para temini” ve “Emanetçi tarafından sirkat” suçlamaları ile hafta sonu gözaltına alınan Polis memuru Musa Güler aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhinde alınan tutukluluk süresi dolan zanlı, teminat talebiyle dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Herkesi dolandırdı

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Şerif Avcil, zanlı Musa Güler’in Haziran – Temmuz – Ağustos ayları arasında işlemiş olduğu “sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Şerif Avcil,  zanlı Güler’in kız arkadaşına ait daireyi, aslında kendisine ait ve satış yetkisinde olmadığını bildiği halde kendi eviymiş gibi gösterip başka bir şahsa 25 bin STG karşılığı satacağı beyanında bulunduktan sonra sahtekârlıkla 75 bin TL para temin ettiğini belirtti.

Avcil,  zanlının daha sonra aynı ay içerisinde yine kız arkadaşına ait aracı galeriye verip başka araç alacağı beyanında bulunduktan sonra, satış sözleşmesi imzalatıp konu aracı bir başka şahsa 4 bin STG karşılığı satarak yine sahtekârlıkla para temin ettiğini mahkemeye aktardı. Polis Çavuşu, zanlının yine kız arkadaşına ait telefonu onattıracağını söyleyip bin 200 TL tamir parası aldıktan sonra konu para ile telefonu çaldığını kaydetti.

Tutuklanınca yeni bir şikâyet daha geldi

Polis,  zanlının birlikte çalıştığı arkadaşına babasının hastane masraflarını karşılamak için bankadan 10 Bin TL borç alacağı beyanında bulunduktan sonra teminat göstermek için 10 adet imzalanmış çek yaprağı aldığını anımsattı.

Avcil, zanlı Güler’in konu çek yapraklarını ise bankaya teminat olarak vermek yerine piyasaya sürüp toplamada 189 Bin TL para temin ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis Çavuşu Şerif Avcil,  soruşturmanın geniş kapsamlı ve ayrıntılı olarak yürütüldüğünü zanlının tutuklanmasının ardından haberlerin gazetede çıktığını gören bir başka mağdur olan Murat Karaman’ın da şubeye gelerek zanlı Musa Güler hakkında şikâyette bulunduğunu söyledi.

Polis,  yapılan şikâyette Haziran 2017 tarihinde Musa Güler’in müşteki Karaman’dan aracını babası Erol Güler’e 30 bin TL karşılığında almak istediğini, babasının ise Sütlüce Köy kooperatifinde müdür olduğunu belirterek borç çıkaracağını ve parayı kendisine vereceğini belirterek aracın devrini üstüne aldığını ancak parayı vermediği yönünde şikâyette bulunduğunu söyledi.

Polis çavuşu Şerif Avcil zanlının ayrıca 30 Haziran tarihinde müştekiye parayı talep etmesi üzerine kendisine Credit West bankasından otuz bin TL alacağı olduğunu ve bu meblağda olan parayı kendisinin arabanın borcuna karşılık gidip alması için dilekçe verdiğini fakat karşılığı olmadığını söyledi.

Polis,  bu olay üstüne müştekinin zanlıya borç senedi imzalattığını ancak karşılığını alamayacağını öğrenmesi üzerine polise şikâyette bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlı aleyhine soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

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