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3 bin kilo kaçak et tespit edildi

Lefke’de 3 bin kilogram kaçak et tespit edildi, konuyla ilgili bir kişi tutuklandı.

24 Ocak 2020 Cuma 10:43
3 bin kilo kaçak et tespit edildi

Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde gece 03.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu 40 yaşındaki D.Ö.’nün kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 3 bin kg ağırlığında kuzu eti tespit edildi.

Söz konusu şahıs tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Et
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VATANDAŞ 2020-01-24 11:04:12

MEMLEKETTTE CANLI KUZU OKKASI 38 TL, MEVCUT ET YETERSİZ. BU KARADAR 5 YILDIZLI OTEL VE LOKANTA ETİ NERDEN BULUR ZANNEDERSİNİZ.

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VATANDAŞ 2020-01-24 11:05:12

DEVE KUŞU GİBİ KAFAMIZI TOPRAĞA GÖMMEKTEN VAZ GEÇSİN MEMLEKETİ İDARE EDENLER. ÇARE ÜRETİN ÇARE

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