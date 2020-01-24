3 bin kilo kaçak et tespit edildi

Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde gece 03.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyon sonucu 40 yaşındaki D.Ö.’nün kullanımında bulunan araçta gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 3 bin kg ağırlığında kuzu eti tespit edildi.
Söz konusu şahıs tutuklandı, polisin soruşturması sürüyor.
MEMLEKETTTE CANLI KUZU OKKASI 38 TL, MEVCUT ET YETERSİZ. BU KARADAR 5 YILDIZLI OTEL VE LOKANTA ETİ NERDEN BULUR ZANNEDERSİNİZ.
DEVE KUŞU GİBİ KAFAMIZI TOPRAĞA GÖMMEKTEN VAZ GEÇSİN MEMLEKETİ İDARE EDENLER. ÇARE ÜRETİN ÇARE