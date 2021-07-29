"3 bin test ile kendi mi doğru yönetmiş?"

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, pandemi ile mücadelenin doğru yönetilmediğini iddia eden eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye yanıt verdi.

BRT’deki canlı yayında konuşan Bakan Üstel, “İddialara güler geçerim… Üstünde durmaya değmez” dedi.

Üstel şöyle konuştu:

Onların zamanında doğru denilen süreci nasıl yönelttiler? 3 bin test ile doğru muydu yönetim! Bugün 25 bin adet test yapılıyor, bu söyleme üzüldüm. Biz dünyayı takip ediyoruz, Dünya Sağlık Örgütü’nü, Avrupa Sağlık Örgütünü ve Güney’i, her yeri takip ediyoruz. Bakın biz göreve geldiğimizde aşılama sayısı neydi, şimdi nedir? Rakamlar ortada… Eleştirilere güler geçerim…”

“Üstünde durmaya değmez” diyen Üstel Ali Pilli’nin açıklamalarını “Talihsiz bir söylem” olarak değerlendirdi.