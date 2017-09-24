3 bin TL için başını yaktı!

Gamze Pir Baykur



Mağusa Limanında önceki gün CÖŞ ekipleri tarafından yapılan rutin kontroller sırasında kullanımındaki TIR araçta 2 bin 970 paket kaçak sigara ile 700 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel bulunan TIR şoförü Tamer Sedefoğlu dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. “Gümrük yasasına aykırı harekette bulunmak” ve “İlaç ve eczacılık yasasına aykırı harekette bulunmak” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Sedefoğlu’nun aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.



3 bin TL kazanmak için başını belaya soktu

Meselenin tahkikat memuru Engin Yıldız, zanlı Tamer Sedefoğlu’nun 22 Eylül tarihinde “Deep Karpaz” isimli gemi ile Mağusa Limanına geldiğini söyledi. Kullanımındaki TGY 223 plakalı TIR aracın dorsesi içerisinde Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından arama yapıldığı belirten Yıldız, yapılan aramada gümrüksüz olarak ithal edilen muhtelif markalarda toplam 2 bin 970 paket sigara ve 700 adet “Kamagra” marka cinsel gücü artırıcı jel bulunarak emare alındığını açıkladı.

Yıldız, yürütülen tahkikat kapsamında zanlının sigara ve jelleri KKTC’de kime getirdiği yönünde araştırma yapılacağını ifade etti. Zanlı Sedefoğlu’nun gönüllü ifade verdiğini belirten Yıldız, zanlının ifadesinde Türkiye’den Kıbrıs’a geleceği için hiç tanımadığı, ismini bilmediği bir kişinin yanına gelerek 3 bin TL kazanmak isteyip istemediğini sorduğunu, kendisine kazanmak istediğini söylemesi üzerine ise konu kişinin kendisine içerisinde sigara ve jellerin olduğu çöp poşetleri verdiğini ancak içerisinde ne olduğunu bilmediğini, konu kişinin TIR’ın plakasını sigara ve jelleri burada teslim alacak olan kişilere verdiğini beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Yıldız, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.



3 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar, zanlı Tamer Sedefoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.