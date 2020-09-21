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3 buçuk yıl hapis cezası

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl haziran ayı içerisinde çıkan silahlı kavgada B.D'yi bacak kısmından vurup, yaralayan B.A, 3 buçuk yıl hapis cezası aldı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:16
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3 buçuk yıl hapis cezası

Lefkoşa’da geçtiğimiz yıl haziran ayı içerisinde çıkan silahlı kavgada B.D'yi bacak kısmından vurup, yaralayan B.A, 3 buçuk yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı.

Gazi, sanığın işlediği yaralama, vahim zarar, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu, taşıma suçlarının toplumda yarattığı tehlikelerin altını çizdi.  

Gazi, şiddet içerikli suçların arttığına değinip, sanığın konu suçu silahla işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Gazi, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını söyleyerek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Gazi, oybirliği ile 3 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

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