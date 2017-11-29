3 çeşit uyuşturucuyla yakalanmıştı

Girne’de şüpheli hareketleri üzerine yakın takibe alınan ve evinde gerçekleşen aramada bonzai, kokain ve hintkeneviri ile yakalanan 30 yaşındaki zanlı Amir Haitham Abdellatif Alazzeh aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

10 gündür poliste tutuklu bulunan Alazzeh, dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlı Amir Haitham Abdellatif Alazzeh’in kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri Ve Sentetik Cannabinoid) tasarrufu suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu, zanlının 16 Kasım tarihinde şüpheli görülmesi üzerine yakın takibe aldığını kısa süre sonra görevli polis ekipleri tarafından üzerinde ve evinde arama yapıldığını söyledi.

Duman, zanlının kalmakta olduğu evde iki çeşit uyuşturucunun yanı sıra öğütücü ve hassas terazi ele geçirildiğini belirterek, yapılan sorgulamada zanlının ismini bilmediği bir kişiden bu maddeleri aldığı yönde ifade verdiğini belirtti.

Aleyhinde alınan ek tutukluluk süresinde, zanlının evinde detektör köpekler tarafından yeniden arama yapıldığını ifade eden polis çavuşu evde 10 gram kokain ve 55 gram bonzai ele geçirdiklerini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten Duman, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini kaydetti. Emare olarak alınan uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini kaydeden polis çavuşu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanması talebinde bulundu.