3 çocuğa cinsel istismarda bulundu!

2020 yılı içerisinde komşularının göz kulak olması için kendisine emanet ettiği 10, 13 ve 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğu yönünde yapılan şikâyet doğrultusunda derdest emri gereği Gazimağusa sakini O.K. tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden bu güne değin poliste tutuklu bulunan zanlı bugün teminat maksatları bakımından Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı ve davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak bir ay süreyle merkezi cezaevine gönderildi.

Bu günkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şehadet veren polis çavuşu Arif Tolgan olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PÇ Tolgan şahadetinde, zanlının 2020 yılı içerisinde komşularının göz kulak olmak maksadıyla kendisine emanet edilen 10.13 ve 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel istismar ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle ailelerden gelen şikâyet üzerine 12.8.20 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. 13.8.20 tarihinde 1 gün, 14.8.20 tarihinde 6 gün olmak üzere zanlı aleyhine toplam 7 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten PÇ Tolgan, bu süre içerisinde çocukların sosyal hizmetler dairesi ile görüşmelerinin sağlanıp ifadelerinin alındığını, zanlının cep telefonunun emare alındığını ve Lefkoşa’ da barış, sinir ve ruh hastanesinde doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Zanlı davasına cevaben “sadece öpmek için öptüm” dedi

18.8.20 tarihinde itiraf niyetinde polise gönüllü bir ifade vermek suretiyle pişman olduğunu belirten zanlının kendisine okunan yazılı dava tebliğine karşılık ise “ bir şey yapmadım. Sadece öpmek için öptüm “ cevabını verdiğine dikkat çekti.

Makinist işi ile iştigal eden ve KKTC vatandaşı olan zanlının meseleye etki edebilecek kısmının tamamlandığını belirten PÇ Tolgan, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki olguları ve şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda bir ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.

(MHA)