3. Cumhurbaşkanı Eroğlu yeni yıl mesajı yayımladı...

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Rumların, Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp etmesine “dur” deme zamanının geldiğini belirterek, yeni yılda yapılması gerekenin; devlete hep birlikte sahip çıkarak, iki ayrı devletli bir Kıbrıs çözümü dahil alternatif çözüm modellerini gündeme getirmek ve Kıbrıs Türk halkının haklarından asla gerilemeyeceğini herkese göstermek olduğunu vurguladı.

Eroğlu, “İçeride yapılması gereken ise; halkın biriken sorunlarına ivedilikle çare bulmak ve ekonomik kalkınma için seferber olmaktır. Daha fazla vakit kaybetmek, bazı mazeretler üretmek, halkın gerçek menfaatlerini gözetmek yerine partisel çıkarlara veya kalıplaşmış düşüncelere esir olmak doğru olamaz” dedi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yeni yıl mesajı yayımlayarak, 2019’un ülkeye ve vatandaşlara huzur, sağlık ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

Eroğlu, “Zamanı durdurmak mümkün değildir. Önemli olan onu güzel, doğru, iyi yönde değerlendirerek, mutlu olmak, insanların mutlu olması için üretmek, gayret göstermek, çalışmaktır” diyerek, 2018’i sıkıntıları, üzüntüleri, sevinçleri, olumlu ve olumsuz yanları ile geride bırakırken 2019’dan dilediklerinin; öncelikle sıcak savaşların ve terörün son bulması, ekonomik sorunların giderilmesi, felaketlerden, büyük kazalardan uzak, sağlık içinde geçecek güzel günler yaşanması olduğunu belirtti.

Kıbrıs konusunda Rum uyuşmazlığının 2018’de daha da kesinleştiğini ifade eden Eroğlu, şöyle devam etti:

“Rum liderliği artık sadece bizim için vazgeçilmez olan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine değil, siyasi eşitliğimize de açıkça karşı çıkıyor, hiç çekinmeden bizi azınlık olarak niteleyebiliyor.

Rumların görüşme süreçlerini aleyhimize kullanarak haklarımızı gasp etmesine dur demenin zamanı geldi. Yapılması gereken Devletimize hep birlikte sahip çıkarak, iki ayrı devletli bir Kıbrıs çözümü dahil alternatif çözüm modellerini gündeme getirmek, haklarımızdan asla gerilemeyeceğimizi herkese göstermektir. Hep birlikte, BM ve AB’ye Rumlar’ın uzlaşmazlığını görmezden gelip bize karşı takındıkları tavrın insanlık dışı olduğunu, hala izolasyon ve ambargolara tabi tutulmamızın kendilerinin savunduklarını iddia ettikleri ilkelerle bağdaşmadığını ifade etmemiz lazımdır.

İçeride yapılması gereken ise; halkın biriken sorunlarına ivedilikle çare bulmak, ekonomik kalkınma için seferber olmaktır. Daha fazla vakit kaybetmek, bazı mazeretler üretmek, halkın gerçek menfaatlerini gözetmek yerine partisel çıkarlara veya kalıplaşmış düşüncelere esir olmak doğru olamaz.

Bu duygu ve düşüncelerle herkese sevgilerimi sunar, tüm insanlığın, ulusumuzun, kısacası herkesin; kazasız, güle oynaya yeni yılı karşılamasını ve 2019’u sağlıklı, mutluluk içinde geçirmesini dilerim.”