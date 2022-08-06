İskele Belediyesi Halk Plajı’nda tüm etkinlik ve konserlerin ücretsiz gerçekleşeceği festival 3 gün sürecek. Ülkemiz ve konuk ekiplerin dans gösterileriyle başlayan festival, Fikri Karayel konseri ile devam etti. 7’den 70’e çok sayıda kişinin ilgi gösterdiği festival, 7 Ağustos Pazar akşamı son bulacak.

İSKELE BELEDİYESİ HALK PLAJI’NDAKİ FESTİVAL 3 GÜN SÜRECEK

İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali başladı. Pandemi nedeni ile yapılamayan Geleneksel İskele Festivali’ni özleyenlere bir nebze olsun keyifli vakit geçirtmeyi hedefleyen İskele Belediyesi, 3 gün sürecek festivalde, bir kez daha yerli şarkıcılardan yana tercihini kullandı.

DANS GÖSTERİLERİ İLE BAŞLAYAN FESTİVALDE FİKRİ KARAYEL SAHNE ALDI

Festival kortejinin Babutsa Büfe önünden başlayan yürüyüşüyle start alan festivalde, ülkemizden; İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu ve Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği Kıbrıs’ın Efeleri Zeybek Grubu ile konuk ekipler; Meksika, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’nın dans gösterileri ile büyük ilgi gördü. Yöresel kıyafetlerin ayrı bir renk kattığı festivalin dün akşamki açılışında ülkemiz şarkıcılarından Fikri Karayel konser verdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserde Karayel, sevilen şarkılarını seslendirdi.

3 GÜN SÜRECEK FESTİVALDE BUGÜN ÇAĞDAŞ AYDAŞ SAHNE ALACAK

YAĞLI DİREK BAYRAK KAPMA VE DALMA YARIŞMASI, BOĞAZ’DA

ÇOCUKLAR UÇURTMA ŞENLİĞİ İLE EĞLENECEK

Yaz şenliklerinin ardından Deniz Festivali’nde de yerli şarkıcılardan yana tercihini kullanan İskele Belediyesi’nin, 3 gün sürecek Deniz Festivali’nde bu akşam (7 Ağustos) saat 22.00’da Çağdaş Aydaş sahne alacak. Ülkemizin en köklü festivali Geleneksel İskele Festivali’nin olmazsa olmazı Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması da İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali’nde gerçekleşecek. Bu akşam(7 Ağustos) saat 18.00’da İskele Boğaz’da Park alanında yer alacak yarışmada, dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek.

7’den 70’e herkesin bir şeyler bulabileceği 3. Deniz Festivali’nde çocuklar da keyifli vakit geçirecek. Çocuklar ilk olarak bugün İskele Belediyesi Halk Plajı’nda, saat 17.00’da başlayacak Uçurtma Şöleni’nde eğlenecek. Çocuk oyunlarının da oynanacağı etkinlikte su tabancaları ile denizin keyfi de sürülecek.

DENİZ FESTİVALİ 7 AĞUSTOS’TA SONA ERECEK

3 gün sürecek Deniz Festivali, 7 Ağustos Pazar günü son bulacak. Gündüz, Kumdan Heykel Yarışması, Survivor Çocuk İskele Yarışması ile başlayacak eğlence akşam Cyprus Dance Of ve ardından sahne alacak Grup Rast Konseri ile son bulacak.