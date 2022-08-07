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3. Deniz Festivali bu akşam sona erecek

Festivalin ikinci gününde çocuklar uçurtma şöleninde buluştu.

07 Ağustos 2022 Pazar 12:38
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3. Deniz Festivali bu akşam sona erecek
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Yağlı direk bayrak kapma yarışmasının birincisi Aytan Tosun oldu.

Dalma yarışmasında birincilik Onur Gündoğan’ın oldu.

Çağdaş Aydaş kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu. 

Festivalde bugün Survıvor Çocuk İskele ve Kumdan Heykel yarışması var.

FESTİVALİN KAPANIŞ KONSERİNİ GRUP RAST VERECEK 

İskele Belediyesi’nin, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda düzenlendiği 3. Deniz Festivali bu akşam sona erecek. Festivalde dün(6 Ağustos) hem çocuklar eğlendi hem yetişkinler hem de 7’den 70’e herkes. Çocukları buluşturan Uçurtma Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. İskele Boğaz’da düzenlenen Yağlı Direkten Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması ise nefes kesti. Akşam sahne alan kendisi de İskeleli olan Çağdaş Aydaş, kendisini dinlemeye gelenlere müzik ziyafeti sundu. Bu akşam Grup Rast’ın vereceği konser ile sona erecek festivalde Kumdan Heykel ve Survivor Çocuk İskele Yarışmaları da yapılacak. 
 
FESTİVALİN İKİNCİ GÜNÜNDE ÇOCUKLAR UÇURTMA ŞÖLENİNDE BULUŞTU 

İskele Belediyesi 3. Deniz Festivali ikinci gününde çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. China Bazaar’ın uçurtmalarıyla katkıda bulunduğu Uçurtma Şöleni’nde gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Kimi yalnız kimi de anne-babasıyla etkinliğe katılan çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan çocuk oyunları köşesinde de keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonunda, çocuklara abi, ablalık yapan Atatürk Öğretmen Akademisi’nden gelen öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi. 
 
YAĞLI DİREK BAYRAK KAPMA YARIŞMASININ BİRİNCİSİ AYTAN TOSUN 
OLDU 

Geleneksel İskele Festivali’nin olmazsa olmazı Yağlı direkten bayrak kapma ve dalma yarışması da bu yıl 3. Deniz Festivali’ne dahil edildi. İskele Boğaz’da Park Alanı’nda gerçekleşen yarışmada İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bekletildi. Jüri Başkanlığını Anna Aşaroğlu’nun yaptığı yarışmanın jüri üyeliğini ise Meclis Üyesi Çağlar Karadağ ile  
Şeref Baydoğan yaptı.  Tamamen yağlı olan direkten bayrak kapmak için mücadele eden 7 kişi, hem eğlendi, hem de eğlendirdi. İzleyenlere keyifli ama bir o kadar da heyecanlı anlar yaşattı. İskele Boğaz’da Park Alanı’nda düzenlenen ve çok çekişmeli geçen yağlı direkten bayrak kapma yarışmasını kazanmayı başaran isim ise geçtiğimiz yıllardan tecrübeli Aytan Tosun oldu. Tosun, 1500 Liralık ödülün de sahibi oldu. 

DALMA YARIŞMASINDA BİRİNCİLİK ONUR GÜNDOĞAN’IN OLDU 

Yağlı Direk Bayrak Kapma Yarışması içerisinde olmazsa olmazlar arasında yer alan ve 8 kişinin katıldığı dalma yarışması da keyifle izlendi. Yarışmanın galibi ise Onur Gündoğan oldu. Gündoğan 1000 Liralık para ödülünün sahibi oldu. İskele Belediyesi tarafından düzenlenen her iki yarışmaya katılanlara katılım belgeleri ise Meclis Üyeleri Çağlar Karadağ ile Eray Göksan tarafından takdim edildi. 
 
FESTİVAL İKİNCİ GÜN KONSERİNİ ÇAĞDAŞ AYDAŞ VERDİ 

3 gün sürecek festivalde yerli şarkıcıları ağırlayan İskele Belediyesi, bu yıl 3.’sünü düzenlediği Deniz Festivali’nin ikinci günü olan dün (6 Ağustos) akşam İskeleli olan Çağdaş Aydaş’ı, kendisini dinlemek isteyenlerle buWluşturdu. Seslendirdiği şarkılarla keyifli bir gece yaşayan Aydaş, dinleyenlerden tam not aldı.  

Anahtar Kelimeler:
3. Deniz FestivaliFestivalKKTC
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