3 doz aşı olanlara uyarı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezleri'nin Morbidite ve Mortalite Haftalık Raporu'nda yayınlanan verilere göre, Moderna veya Pfizer/BioNTech mRNA aşılarının üçüncü dozları tarafından sağlanan koruma hızla azalmaya başlıyor.

Bu çalışmaya kadar, özellikle ABD'de Delta veya Omicron baskın olduğu dönemlerde, üç dozun ardından korumanın dayanıklılığı hakkında çok az şey biliniyordu.

"EK DOZLARIN TEKRARLANMASI GEREKEBİLİR"

Çalışmanın ortak yazarlarından Brian Dixon, "Güçlendirici aşı da dahil olmak üzere mRNA aşıları çok etkilidir ancak etkinlik zamanla azalır. Bulgularımız, özellikle yüksek risk altında bulunan kişiler için Covid-19'a karşı korumayı sürdürmek amacıyla ek dozların tekrar gerekli olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca Hispanik veya siyahi olan kişilerin üçüncü bir aşı dozuna sahip olma olasılığının beyaz insanlara göre yarı yarıya olduğunu bulduk. Bu da Hispanik veya siyahilerin şiddetli Covid-19’a karşı daha savunmasız hale getiriyor” açıklamasını yaptı.

Bununla birlikte CDC’nin verilerine göre, 8 Şubat 2022 itibariyle, takviye dozu alan 65 yaş ve üstü ABD’lilerin: yüzde 72,3'ü beyaz, yüzde 8,9'u Hispanik ve yüzde 7,6'sı siyahi idi.

OMİCRON DÖNEMİNDE AŞI ETKİNLİĞİ DÜŞTÜ

Genel olarak çalışma, ikinci ve üçüncü doz mRNA aşısı olan bireylerin, hastaneye yatışlara (ağır hastalık) karşı, acil servis/acil bakım ziyaretlerine (hastaneye yatmayı gerektirmeyen semptomlar) göre daha fazla korumaya sahip olduğunu gösterdi. Omicron döneminde aşı etkinliği de genel olarak Delta dönemine göre daha düşüktü.

Diğer taraftan, acil servis/acil bakım ziyaretlerine karşı aşı etkinliği, üçüncü dozların alınmasından sonraki ilk iki ayda yüzde 97'den Delta'nın baskın olduğu dönemde (yaz/ilk sonbahar 2021) dört ay veya daha fazla bir sürede yüzde 89'a düştü.

Omicron'un baskın olduğu dönemde (sonbahar 2021/kış 2021-22), acil servis/acil bakım ziyaretlerine karşı aşı etkinliği, üçüncü dozdan sonraki ilk iki ayda yüzde 87 iken, üçüncü dozdan dört ayda yüzde 66'ya düştü.

HASTANEYE YATIŞA KARŞI KORUMA 4 AY SONRA YÜZDE 78'E DÜŞTÜ

Ayrıca, üçüncü dozdan sonra, Delta varyantı ile ilişkili hastaneye yatışa karşı koruma, iki ay içinde yüzde 96'dan dört ay veya daha uzun bir süre sonra yüzde 76'ya düştü. Omicron varyantı ile ilişkili hastaneye yatışlara karşı aşı etkinliği, ilk iki ayda yüzde 91 iken, dört ayda yüzde 78'e düştü.

Araştırmanın yazarlarından Shaun Grannis, şunları kaydetti:

"Bulgularımız, orta ila şiddetli Covid-19 hastalığını, özellikle daha önce sağlık sorunlaru olanlarda önlemek için üçüncü doz mRNA Covid-19 aşısı almanın önemini doğrulamaktadır.

MRNA aşılarının sağladığı bu koruma, üçüncü bir aşı dozunu takip eden aylarda azaldı. Bu nedenle, orta ila şiddetli Covid-19 hastalığına karşı korumayı sürdürmek için ek dozların daha fazla değerlendirilmesini destekliyoruz.”