Su İşleri Dairesi ülke genelinde 3 gün boyunca su kesintisinin yapılacağını açıkladı.

AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

KKTC Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmaları nedeniyle 05 - 08.08.2020 tarihleri arasında 3 gün boyunca ülke genelinde su kesintisi yapılacaktır.

Bu süre zarfında, yerel kaynaklardan bölgelerimize su verilmeye devam edilecektir. Bu süreç içerisinde halkımızın suyu bilinçli kullanması gerekmektedir. Süreçle ilgili ileriki günlerde yeniden bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Su İşleri Dairesi