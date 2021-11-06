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3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Kokain ve Hint Keneviri Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.A.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 12:00
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3 gün daha poliste tutuklu kalacak
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(Kamalı Haber)

Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Kokain ve Hint Keneviri Tasarrufu” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.A.Ç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı.

Toz 5 Kasım 2021 tarihinde 19.55-20.55 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Gönyeli adresinde sakin zanlının ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada, adı edilenin tasarrufunda yaklaşık 2,5 gram ağırlığında Kokain ve yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
GönyeliMahkemeKokain
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