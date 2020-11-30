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3 gün daha tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve sahte parayı tedavüle sürmek suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Umut Yalçın  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 16:34
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3 gün daha tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık ve sahte parayı tedavüle sürmek suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Umut Yalçın  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 29.11.2020 tarihinde 00.00 ile 08.00 saatleri arasında zanlı Umut Yalçın’ın Lefkoşa’da sakin Betül Taş Muhtaroğlu’nun aracına hasar yapmadan içindeki 450 TL’yi, Mehmet Ayaz’a ait araca hasar yapmadan 1100 TL nakit parayı, Gözde Dağda’ya ait araçtan 2800 TL’yi sirkat ettiğini tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Umut Yalçın’ın Royal Hotel Casino içerisinde üzerinde 100 TL’lik banknotlar 1300 TL sahte parayı taşıyarak tasarrufunda bulundurduğunu ve tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının üzerinden toplam 2600 TL sahte olduğuna inanılan banknotların bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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